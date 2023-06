Med akcijo poostrenega nadzora motoristov policisti zasegli 13 motorjev

Ljubljana, 16. junija - Policisti so med akcijo poostrenega nadzora voznikov enoslednih motornih vozil prejšnji teden kontrolirali 1559 voznikov in skupaj ugotovili 238 kršitev ter zasegli 13 motorjev. Hkrati je potekala akcija nadzora hitrosti, v kateri so ugotovili 2913 prekoračitev hitrosti, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.