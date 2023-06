V Tacnu v finalu kanuja Eva Alina Hočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič

Tacen, 16. junija - Kanuisti in kanuistke so v Tacnu na tretji letošnji tekmi za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah opravili polfinalne vožnje. V finale najboljše deseterice na Savi so se od Slovencev prebili Eva Alina Hočevar v ženski konkurenci ter Benjamin Savšek, ki je bil najhitrejši v polfinalu, in Luka Božič.