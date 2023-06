Za ukrajinske sirote v Postojni po oceni Varuha dobro poskrbljeno

Postojna, 16. junija - Namestnik varuha človekovih pravic Jože Ruparčič je ob obisku ukrajinskih sirot iz Luganske regionalne sirotišnice, ki so nastanjeni v Postojni, pregledal socialne in bivanjske razmere, v katerih živijo. Ocenil je, da je otrokom nudena ustrezna oskrba in podpora ter tudi zdravo, varno in prijetno bivanjsko okolje.