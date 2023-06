Poročilo: Večja raznolikost ponudbe in dostop do drog velik izziv za Evropo

Bruselj, 16. junija - Raznolikost ponudbe in uporabe ter dostopnost drog v Evropi, pa tudi njihova proizvodnja, so še naprej v porastu, v danes objavljenem poročilu ugotavlja evropski center za spremljanje drog (EMCDDA). Poročilo obenem opozarja na grožnje za zdravje zaradi novih sintetičnih snovi in poudarja potrebo po učinkovitih strategijah obveščanja o tveganjih.