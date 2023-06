V Srbiji se soočajo z obilnim deževjem in poplavami

Beograd/Kragujevac, 16. junija - Po celotni Srbiji poročajo o obilnih padavinah in posledičnem poplavljanju rek in potokov, poroča srbski spletni portal televizije N1. Gasilci in reševalci so na terenu po vsej državi, v 37 mestih in občinah so razglasili izredne razmere. Rdeči križ je prebivalcem prizadetih območij zagotovil 6000 kilogramov paketov pomoči.