Predstavniki nemško govoreče etnične skupine si želijo tvornega sodelovanja z državo

Kot so po četrtkovi seji sporočili z ministrstva za kulturo, je bilo poleg konstituiranja delovne skupine v ospredju razprave tokratne seje sodelovanje predstavnikov nemško govoreče etnične skupine pri pripravi petega delovnega programa po sporazumu med slovensko in avstrijsko vlado o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti za obdobje 2023-2027.

Člani delovne skupine, ki jo vodi državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan, so se najprej seznanili s kratko kronologijo nastanka in ključnih točk sporazuma ter dosedanjim potekom usklajevanja delovnega programa, ki izhaja iz tega sporazuma.

Predstavnike nemško govoreče etnične skupine je zanimala možnost vključevanja njihovih predlogov v delovni program, v razpravi, ki je sledila, pa so izpostavili tudi svoje želje na področju javnih razpisov in izobraževanja, so sporočili z ministrstva. Na naslednji seji, ki bo predvidoma novembra, pa se bo delovna skupina seznanila z vsebino sprejetega delovnega programa omenjenega sporazuma.

Delovno skupino je ministrstvo za kulturo ustanovilo konec maja, vanjo pa imenovalo predstavnike organizacij nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji ter ministrstev, pristojnih za kulturo, zunanje in evropske zadeve, vzgojo in izobraževanje ter urada za narodnosti.

Naloga delovne skupine je obravnavati teme, ki so v pristojnosti sodelujočih ministrstev, vključno s področji jezika in kulture, zato da se ohranja in nadalje razvija jezikovna in kulturna raznolikost.