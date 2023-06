V Slovenj Gradcu na ogled zasebna zbirka Uršič iz Maribora

Slovenj Gradec, 17. junija - Koroška galerija likovnih umetnikov v Slovenj Gradcu bo na današnjo Poletno muzejsko noč odprla razstavo del iz zasebne zbirke Uršič iz Maribora. Zbirko so pridobili lani s pomočjo ministrstva za kulturo in jo uvrstili v fond sodobnega slovenskega slikarstva. Obsega 41 del umetnic in umetnikov iz poznega modernizma oziroma postmodernizma.