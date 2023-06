V galeriji Dessa izbrane skice arhitekta Blaža Budje

Ljubljana, 19. junija - V galeriji Dessa obeležujejo 30-letnico smrti arhitekta Edvarda Ravnikarja (1907-1993) z razstavo izbranih skic arhitekta Blaža Budje, nastalih v letih 2022 in 2023. Budja je na poti v in iz svojega biroja z nalivnim peresom beležil svoje vtise in opažanja s Trga revolucije, danes Trga republike v Ljubljani, na katerem je tudi stolpnica TR3.