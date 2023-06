Ob obisku afriških voditeljev zračni napadi na Kijev

Kijev, 16. junija - Ukrajinske zračne sile so sporočile, da so davi nad prestolnico Kijev uničile dvanajst ruskih raket in dva brezpilotna letalnika. Pred tem so se oglasila tudi opozorila pred zračnimi napadi, ravno v času, ko so v Ukrajino na obisk prispeli voditelji štirih afriških držav, poročajo tuje tiskovne agencije.