Vipava bo gostila vseslovensko izseljeniško srečanje Dobrodošli doma

Vipava, 16. junija - Med 29. junijem in 2. julijem bo potekalo tradicionalno srečanje Slovencev v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma. Poleg Ljubljane ga bo letos gostila tudi Vipava, kjer so na novinarski konferenci danes predstavili program štiridnevnega dogajanja. V Vipavi v soboto, 1. julija, pričakujejo okrog 500 udeležencev.