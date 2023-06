V Posavju najnižja brezposelnost po letu 1990

Krško, 16. junija - V Posavju je bila stopnja prijavljene brezposelnosti marca 6,7-odstotna in hkrati najnižja po letu 1990. Ugoden trend padanja brezposelnosti na območju upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica se letos nadaljuje, po napovedi območne enote zavoda za zaposlovanje pa naj bi število zaposlenih v Posavju do konca leta zraslo za približno 1000.