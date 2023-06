Glasbena založba prekinila oglaševanje albumov skupine Rammstein

Berlin, 18. junija - Založba Universal Music Entertainment je začasno prekinila sodelovanje z nemško industrijskometalno skupino Rammstein. "Obtožbe zoper Tilla Lindemanna so nas šokirale in zelo spoštujemo ženske, ki so v tem primeru pogumno javno spregovorile," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila založba.