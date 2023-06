Murska Sobota, 16. junija - Policisti so v četrtek na pomurski avtocesti od Murske Sobote proti Lendavi ustavili državljana Švice, ki je pri omejitvi hitrosti na 110 kilometrov na uro vozil 201 kilometer na uro. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so kršitelju izrekli globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.