Gospodarstvu do konca leta 258 milijonov evrov povratnih sredstev

Ljubljana, 16. junija - Podjetjem bo do konca leta na voljo za skupno 258 milijonov evrov posojil in finančnih instrumentov SID banke in gospodarskega ministrstva. Od tega je 158 milijonov evrov iz obstoječih instrumentov, še 100 milijonov evrov pa bo predvidoma jeseni na voljo prek novega posojilnega sklada kot pomoč zaradi ukrajinske in energetske krize.