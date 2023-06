Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne malenkost navzdol

Ljubljana, 16. junija - Trgovanje na Ljubljanski borzi je dopoldne potekalo z negativnim predznakom. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,05 odstotka. Med blue chipi so se najbolj pocenile delnice Luke Koper, skoraj za dva odstotka. Največ zanimanja je bilo za delnice Zavarovalnice Triglav in NLB.