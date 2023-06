Slovenska Bistrica, 16. junija - Policisti so v četrtek na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice proti Mariboru s stacionarnim merilnikom hitrosti pri prekršku ujeli voznika osebnega avtomobila. Državljana Francije so ustavili in mu zaradi vožnje z 224 kilometri na uro izrekli globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Maribor.