Ameriško mesto zajela invazija čričkov

Las Vegas, 16. junija - Del ameriške zvezne države Nevada na zahodu države je postal tarča invazije mormonskih čričkov. Milijoni teh žuželk so preplavili mesto Elko na severu Nevade, prekrili ceste in hiše ter celo ovirali dostop do tamkajšnje bolnišnice. Prebivalci pravijo, da so siti teh na tleh živečih živalic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.