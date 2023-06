Ižanska cesta od ponedeljka zaprta še v delu do Peruzzijeve ulice

Ljubljana, 16. junija - Ižanska cesta, ki je zaradi gradnje javne kanalizacije že zaprta od križišča z Jurčkovo in Hladnikovo cesto do Lahove poti, bo od ponedeljka, 19. junija, pa vse do konca letošnjega leta za ves promet zaprta tudi v delu od Lahove poti do križišča s Peruzzijevo ulico. Obvoz bo urejen, so danes sporočili z Mestne občine Ljubljana.