Bern, 16. junija - Prireditelji kolesarske dirke po Švici so zaradi zemeljskega plaza skrajšali današnjo etapo med krajema La Punt in Oberwil-Lieli v dolžini 215,3 km. Ta bo zavoljo težav na cestišču na začetku današnje trase krajša za 65 km, so sporočili prireditelji švicarske pentlje.