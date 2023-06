Poletje v Celju 2023 v znamenju več kot 100 dogodkov

Celje, 17. junija - V knežjem mestu se nocoj pričenja Poletje v Celju, ki bo letos v znamenju več kot 100 dogodkov. Na slavnostnem odprtju bo nastopilo 70 glasbenikov Mešanega mladinskega pevskega zbora in orkestra I. gimnazije v Celju, zbrane pa bo nagovoril producent in glasbenik Ivo Umek, so sporočili iz Zavoda Celeia Celje.