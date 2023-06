V okviru akcije Čista nula, čista vest bodo voznike ozaveščali o pomenu vožnje brez alkohola

Ljubljana, 16. junija - Zavod Varna pot ta konec tedna začenja akcijo Čista nula, čista vest, v okviru katere voznike na terenu ozaveščajo, kako pomembno je, da se s prireditev in iz gostinskih lokalov domov odpravijo varno. Danes med 20. uro in polnočjo bodo o tem ozaveščali obiskovalce središča Ljubljane, v soboto med 15. in 21. uro obiskovalce Ljubljanske vinske poti.