Trebnje, 16. junija - Policija je preklicala iskanje pogrešanega Vinka Adamiča, saj so ga našli. Nekaj pred 9. uro so na številki policije 113 prejeli več klicev občanov, na podlagi katerih so trebanjski policisti ob 9. uri pogrešanega našli v Račjem selu. Ob srečanju s policisti se je počutil dobro, predali so ga svojcem, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.