Tudi vsi slovenski kajakaši in kajakašice v Tacnu do polfinala

Tacen, 16. junija - Danes so v Tacnu kvalifikacije tretje tekme letošnje sezone za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah opravili tudi kajakaši in kajakašice. Ti so bili enako uspešni kot kanuisti in kanuistke v četrtek. V ženski konkurenci so napredovale Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar, v moški pa Lan Tominc, Žiga Lin Hočevar in Peter Kauzer.