Američani in Kanadčani za zmago na pokalu Concacaf

Las Vegas, 16. junija - Ameriški in kanadski nogometaši so se uvrstili v veliki finale prvenstva Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Američani so na zaključnem turnirju na stadionu Allegiant v Las Vegasu v polfinalu premagali Mehiko s 3:0 (1:0), Kanada pa je bila boljša od Paname z 2:0 (1:0).