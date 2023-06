V prometni nesreči v Kanadi umrlo najmanj 15 ljudi

Ottawa, 16. junija - V bližini mesta Carberry v kanadski provinci Manitoba sta v četrtek trčila avtobus in tovornjak, pri čemer je umrlo najmanj 15 ljudi, še deset pa je bilo ranjenih, je na Twitterju sporočila kanadska policija. Kanadski premier Justin Trudeau je nesrečo označil za tragedijo in izrekel sožalje vsem, ki so izgubili svoje bližnje.