Ljubljana, 16. junija - Poslanka NSi Iva Dimic bo danes ob 9.45 pred sejo odbora DZ za zdravstvo v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4 dala izjavo za medije o vladnih predlogih in rešitvah NSi za izboljšanje stanja v slovenskem zdravstvu in skrajševanja čakalnih vrst, so sporočili iz NSi.