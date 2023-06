Kristančičeva Movia na eni največjih predstavitev vin v ZDA

New York, 16. junija - Znani slovenski vinar Aleš Kristančič se je z rebulo in cabernet sauvignonom svojega podjetja Movia skupaj s 195 priznanimi vinarji iz različnih držav sveta v četrtek predstavil na prireditvi Grand Tasting v New Yorku, ki velja za eno največjih in najboljših vinskih pokušin v ZDA.