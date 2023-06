Talibani želijo obnoviti uničena budistična kipa iz Bamijana

New York, 17. junija - Talibani, ki so po umiku ameriških sil leta 2021 znova prevzeli oblast v Afganistanu, naj bi po poročanju časnika Washington Post razmišljali o obnovi dveh v steno vklesanih kipov Bude iz 6. stoletja v pokrajini Bamijan. Uničili so ju leta 2001, s tem pa sprožili ogorčenje po vsem svetu.