Newyorške borze današnji dan sklenile z rastjo

New York, 15. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili z rastjo. Investitorji so se pozitivno odzivali na zaustavitev dviga obrestnih mer s strani ameriške centralne banke, optimizem pa so vlivali tudi dobri poslovni rezultati v ameriški maloprodaji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.