V Tacnu bodo danes podelili prvi komplet medalj

Tacen, 16. junija - Kanuisti in kanuistke so v četrtek v Tacnu opravili kvalifikacije tretje tekme letošnje sezone za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Danes ob 8. uri kvalifikacijski del čaka še kajakaše in kajakašice. Ob 14. uri bodo na Savi spet na delu kanuisti in kanuistke. Polfinalne vožnje so na sporedu ob 14. uri, finalne pa ob 16.45.