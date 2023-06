Odbojkarji v Francijo po nove točke

Ljubljana, 15. junija - Slovenski odbojkarji so na uvodnem turnirju lige narodov na Japonskem premagali Srbe, Francoze in Irance ter izgubili proti Bolgarom, od srede naprej pa v Ljubljani že pilijo podrobnosti za naslednji turnir v francoskem Orleansu. Tam jih od 20. do 24. junija čakajo obračuni proti Argentincem, Kanadčanom, Kubancem in Brazilcem.