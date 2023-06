Guterres ostro kritiziral odziv sveta na podnebne spremembe

New York, 15. junija - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes na novinarski konferenci v New Yorku dejal, da svet drvi proti katastrofi zaradi podnebnih sprememb, globalni odziv nanje pa je označil za skrajno neustrezen in nezadosten, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trenutna podnebna politika bo do konca stoletja povzročila, da bodo povprečne temperature za 2,8 stopinje Celzija višje od povprečja v predindustrijski dobi, kar je skoraj dvakrat več od zastavljenega cilja ZN, ki predvideva dvig za največ 1,5 stopinje, je dejal Guterres.

"S široko odprtimi očmi drvimo proti katastrofi, vse preveč ljudi pa je pripravljenih vse staviti na pobožne želje in nepreverjene tehnologije. Čas je, da se prebudimo in naredimo korak naprej," je dodal prvi mož ZN, ki bo septembra v New Yorku organiziral vrh o podnebnih ukrepih.

Dejal je še, da se mora industrija fosilnih goriv pri prehodu na čisto energijo lotiti ne le tranzicije, temveč popolne preobrazbe.

"Države so daleč od poti pri izpolnjevanju podnebnih obljub in zavez. Opažam pomanjkanje ambicij, pomanjkanje zaupanja, podpore in sodelovanja. In veliko težav z jasnostjo in verodostojnostjo," je bil oster Guterres.

Generalni sekretar ZN sicer redno opozarja na dramatične razmere v svetu, predvsem v mnogih državah v razvoju, in na resnost vplivov podnebnih sprememb. Države po svetu je že večkrat pozval k hitrejšemu sprejemanju ukrepov.