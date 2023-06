Kolesar Bahraina v resnem stanju po padcu v Švici

Chur, 15. junija - Švicarski kolesar Gino Mäder (Bahrain Victorious) je v peti etapi domače dirke po Švici grdo padel in je v resnem stanju v bolnišnici v švicarskem Churu. Šestindvajsetletnik je ob visoki hitrosti na spustu do cilja v La Puntu padel, pristal v vodi, zdravniki pa so ga morali oživljati, so organizatorji zapisali v zdravniškem poročilu.