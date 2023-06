Na seji onkološkega inštituta tudi o investiciji za prostorsko širitev inštituta

Ljubljana, 15. junija - Člani sveta Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana so se na današnji seji seznanili s poročilom o investiciji za prostorsko širitev inštituta. OI je namreč pridobil gradbeno dovoljenje za prizidavo stolpiča in nadzidavo objekta H. Seznanili so se tudi s projektom vzpostavitve ciklotrona v Sloveniji in sprejeli posodobljen predlog novega statuta.