Ministrstvo pripravilo nov predlog zakona o javnih uslužbencih

Ljubljana, 15. junija - Zaposleni v državni upravi so v povprečju stari 50 let, pri čemer na ministrstvu za javno upravo ugotavljajo, da javna uprava in javni sektor nasploh postajajo vedno manj privlačen delodajalec, sploh za mlade. Da bo državna uprava prepoznana kot privlačno delovno okolje, želijo prispevati tudi s predlogom novega zakona o javnih uslužbencih.