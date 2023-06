V nekdanji osnovni šoli na Brjah na Vipavskem zdaj izobražujejo odrasle

Ajdovščina, 25. junija - Prostore nekdanje osnovne šole na Brjah na Vipavskem so po ukinitvi podružnične osnovne šole namenili učnemu centru za področje kmetijstva in prehrane, zdaj pa so tam postavili opremo za predelavo sadja in zdravilnih zelišč. Poleg strokovnih izobraževanj lahko kmetovalci prostore koristijo tudi za predelavo svojih pridelkov.