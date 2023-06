Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 6.)

Ljubljana, 15. junija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale predvsem o novinarski konferenci predsednice republike Nataše Pirc Musar in srbskega predsednika Aleksandra Vučića, na kateri je novinarju Radiotelevizije Slovenija podal ironični odgovor glede protestov v Srbiji. Novinarju je v bran stopila predsednica in dejala, da so protesti demokratična pravica.