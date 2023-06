Las Vegas, 15. junija - Proti ameriškemu televizijskemu zvezdniku Billu Cosbyju je na zveznem sodišču v Las Vegasu v sredo civilno tožbo zaradi spolnega napada vložilo še devet žensk. Trdijo, da jih je v letih od 1979 do 1992 omamljal in potem posiljeval po hotelih in hišah.