Poslovne zaloge v ZDA aprila navzgor

Washington, 15. junija - Poslovne zaloge ameriških podjetij so se aprila na mesečni ravni povečale za 0,2 odstotka, potem ko so marca padle za 0,2 odstotka, poroča ministrstvo za trgovino ZDA. Na letni ravni so zaloge narasle za 5,2 odstotka. Rast poslovnih zalog lahko prispeva h gospodarski rasti ZDA v drugem četrtletju.