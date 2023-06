Vlada potrdila finančno in materialno pomoč Ukrajini

Ljubljana, 15. junija - Slovenija bo Ukrajini prek mehanizma EU za civilno zaščito namenila okoli 228.000 evrov vredno materialno pomoč za ublažitev posledic zrušenja jezu Kahovka, so danes sporočili z vlade po redni seji. Vlada je tudi odločila, da bo Slovenija do leta 2027 prispevala do 10,2 milijona evrov k evropskemu instrumentu za podporo Ukrajini.