Mariborska občina krči sredstva tudi na socialnem področju

Maribor, 15. junija - Po športu, kulturi in mladini so predstavniki Mestne občine Maribor danes seznanili z načrtovanimi finančnimi rezi še izvajalce programov s področja sociale. Razpise za sofinanciranje teh programov bodo izvedli, a bodo izdali le začasne odločbe z 80 odstotki predvidenega zneska. Enako velja za sofinanciranje društev upokojencev, so sporočili.