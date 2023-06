Lavrinova diploma italijanski prevajalki Patrizii Raveggi

Ljubljana, 17. junija - Italijanska prevajalka in posrednica slovenske književnosti v italijanskem govornem prostoru Patrizia Raveggi je letošnja prejemnica Lavrinove diplome, priznanja za kakovosten opus prevodov slovenskega leposlovja, humanistike in družboslovja v tuje jezike in pomemben prispevek k uveljavljanju slovenske književnosti v tujini.