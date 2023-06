Groenewegnu tudi ciljni sprint v Ormožu, Finkšt 11.

Ormož, 15. junija - Nizozemski as Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) je dobil tudi drugo etapo kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi med Žalcem in Ormožem (163,7 km) je v ciljnem sprintu za razliko od sredinega sprinta v Rogaški Slatini ugnal Italijana Mattea Moschettija in tokrat tretjega Nemca Phila Bauhausa. Najboljši Slovenec je bil Tilen Finkšt na 11. mestu.