Ljubljanska borza z rastjo, z Zavarovalnico Triglav obsežen sveženj

Ljubljana, 15. junija - Tečaji najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi so se danes zvišali, indeks SBI TOP je pridobil 0,85 odstotka. Prometa je bilo za 885.600 evrov, od tega 400.000 evrov z delnicami Zavarovalnice Triglav, vključno s svežnjem v vrednosti 278.000 evrov. Najbolj so se podražile delnice Luke Koper in Krke.