V Galeriji P74 medijska in performativna dela sodobnih umetnic in umetnikov

Ljubljana, 16. junija - V Galeriji P74 nocoj odpirajo razstavo Indeksi: Virus nekje v Evropi, biopolitika / nekropolitika in oblike življenja v sodobni umetnosti. Razstava prinaša medijska in performativna dela sodobnih umetnic in umetnikov, ki se ukvarjajo z dinamičnimi odnosi biopolitike, nekropolitike in oblikami življenja v sodobni družbi, kulturi in umetnosti.