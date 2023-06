Policijska uprava Koper pred turistično sezono opozarja na varnostne izzive v hotelirstvu

Portorož, 15. junija - Policijska uprava Koper je danes v sklopu preventivnih aktivnosti za varnejšo poletno sezono organizirala predavanje za zaposlene v hotelirstvu. Predstavnike hotelov so seznanili s tem, na kaj naj bodo pozorni, saj so prvi na kraju kaznivega dejanja in so zato priče prekrškov, je povedal inšpektor pri koprski uniformirani policiji Iztok Cah.