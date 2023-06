V Puconcih o protestu kmetov pred 30 leti in njihovih današnjih težavah

Puconci, 15. junija - Ob 30. obletnici velikega protesta, ko so slovenski kmetje zaprli mejne prehode, so danes pred občinsko zgradbo v Puconcih odkrili spominsko znamenje glavnemu organizatorju protesta Evgenu Sapaču. Predstavniki kmetijskih organizacij pa so spregovorili o takratnih in letošnjih protestnih dogodkih kmetov. Tudi zdaj nameravajo vztrajati, pravijo.