Sindikati terjajo pojasnila glede finančnih rezov v Mariboru

Ljubljana, 15. junija - Sindikalna konfederacija Glosa - Zasuk in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) terjata od Mestne občine Maribor pojasnila glede načrtovanih finančnih rezov na področju kulture, športa in mladine. V javnem pismu jo pozivajo k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju predpisov.