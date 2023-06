V graški Camera Austria fotografije slovenskega umetnika Ištvana Išt Huzjana

Gradec, 16. junija - V graški Camera Austria se danes odpira fotografska razstava slovenskega umetnika Ištvana Išt Huzjana z naslovom A Poem Between Us/Pesem med nami. Razstava v Camera Austria prikazuje serijo Huzjanovih performativnih del, ki jih je uresničil na povabilo različnih kustosov in institucij in ki umetnika izpostavljajo kot akterja.