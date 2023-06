Pirc Musar v Beogradu pozvala k nadaljevanju dialoga s Prištino

Beograd/Ljubljana, 15. junija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na današnjem delovnem obisku v Srbiji Beograd in Prištino pozvala k nadaljevanju dialoga pod okriljem EU, ki je edina prava pot do rešitve sedanjih težkih razmer na Kosovu in umiritve razmer. Po pogovorih s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem je izpostavila, da morata k temu prispevati obe strani.